События

14:59 26.04.2017

Генсек ОБСЕ заявляет об угрозе эскалации ситуации на Донбассе

Ситуация, сложившаяся на востоке Украины, может привести к более серьезной конфронтации, заявил в среду генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Есть угрозы эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно, какие-то традиционные инструменты опять-таки не сработали. Поэтому с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке", - сказал Л.Заньер, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве.

"Специальная мониторинговая группа сейчас так же работает, чтобы предотвратить эскалацию на земле", - добавил он.

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