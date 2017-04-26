МИД Украины требует от РФ освободить крымского татарина Зейтуллаева

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным приговором российского суда крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Зейтуллаеву. Решение политически мотивированное. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях", - написала она на своей странице в микроблоге в Twitter.

М.Беца также отметила, что украинское внешнеполитическое ведомство требует освобождения Р.Зейтуллаева и обратится к партнерам с просьбой усилить дипломатическое давление на РФ.

В комментарии МИД Украины выражает осуждение в связи с таким решением суда и призывает международное сообщество к мерам для усиления политического и дипломатического давления на РФ.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (г.Ростов-на-Дону), которым гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно удерживаемого на территории РФ, лишил свободы на 12 лет. Это судебное решение стало, к сожалению, очередным доказательством полной ангажированности российской судебной системы…", - сказано в комментарии МИД, распространенном пресс-службой ведомства.

В МИД считают, что дело Р.Зейтуллаева подтверждает: Россия не намерена прекращать дискриминационные действия в отношении представителей крымскотатарского народа, несмотря на соответствующий приказ Международного суда ООН.

"МИД Украины требует от российской стороны прекратить противоправные действия против граждан Украины, восстановить уважение к международному праву и решению Международного суда ООН и немедленно освободить Руслана Зейтуллаева с целью его беспрепятственного возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество предпринять меры с целью усиления политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию для освобождения Р.Зейтуллаева и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ; совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины, ставших заложниками агрессивной политики РФ против Украины.

Как сообщалось, 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) вынес обвинительный приговор в отношении четырех крымских татар, среди которых был и Р.Зейтуллаев, которого подозревали в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Он был приговорен к 7 годам заключения.

Повторное рассмотрение дела Р.Зейтуллаева стартовало в начале марта 2017 года.

4 апреля Р.Зейтуллаев заявил о проведении бессрочной голодовки. Он сказал, что пошел на такую форму протеста ради восстановления справедливости в отношении крымских татар и его лично.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Р.Зейтуллаеву к 12 годам колонии.