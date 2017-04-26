События

14:38 26.04.2017

Лукашенко предложил Украине помощь в составлении стратегии по ликвидации последствий чернобыльской аварии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова поделиться с Украиной опытом в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области", - цитирует агентство "БелТА" А.Лукашенко в среду на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам главы белорусского государства, работа по преодолению последствий катастрофы дала серьезный толчок внедрению инновационных методов в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве Белоруссии.

Кроме того, А.Лукашенко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает новую стратегию преодоления последствий катастрофы, планирует создать радиационно-экологический биосферный заповедник в чернобыльской зоне отчуждения. "Вы можете рассчитывать на нашу совместную работу с использованием опыта Полесского заповедника", - сказал он.

"В 2016 году совместными усилиями мы смогли добиться продолжения международного чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН. Интерес мирового сообщества к нашему горькому и вместе с тем уникальному опыту по преодолению медицинских, экологических, социальных, экономических последствий катастрофы очень высок", - отметил А.Лукашенко.

"Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе, в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнеров", - подчеркнул А.Лукашенко.

Кроме того, президент констатировал, что на преодоление крупнейшей техногенной катастрофы государства направляют огромные средства - для Белоруссии на сегодняшний день эта цифра превышает $25 млрд.

А.Лукашенко в среду прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины, где его встретил П.Порошенко. Лидеры двух стран почтили память погибших ликвидаторов и возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".

Авария на Чернобыльской АЭС - разрушение 26 апреля 1986 года четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.

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