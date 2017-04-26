События

13:40 26.04.2017

В Украине создано 366 объединенных территориальных громад в рамках децентрализации

В Украине создано 366 объединенных территориальных громад (ОТГ), еще в 47 в ближайшее воскресенье, 30 апреля, пройдут местные выборы, сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода.

"Сейчас у нас 366, еще в 47 громадах выборы пройдут 30 апреля, впереди у нас ЦИК и другие", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Замминистра также отметил, что более 20 международных проектов способствуют процессу децентрализации в Украине, среди них - проект U-LEAD, финансируемый Европейским Союзом и Шведским агентством международного развития (Sida), а также проект Агентства США по международному развитию USAID "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE).

Кроме того, он рассказал, что в планах реформы децентрализации 712 ОТГ.

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