Трое украинских военных погибли, пять ранены в зоне АТО за минувшие сутки

Трое украинских военнослужащих погибли, пять получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки трое украинских военных погибли, пять ранены. Эти потери силы АТО понесли в основном на донецком направлении", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что за минувшие сутки ситуация в зоне проведения операции резко обострилась на всех направлениях. Количество обстрелов увеличилось в три раза, случаи применения тяжелого вооружения – в пять раз. "Силы АТО вынуждены были неоднократно открывать огонь в ответ", - подчеркнул он.

На луганском направлении за сутки зафиксировано 12 обстрелов, в частности, в Крымском и Желтом боевики применили минометы, в Новоалександровке – минометы и ствольную артиллерию. Также случаи нарушения режима прекращения огня фиксировались в Станично-Луганском и Попаснянском районах.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов во всех "горячих точках" – Светлодарской дуге, Зайцево, Новгородском, Песках. По позициям сил АТО в Авдеевке боевики выпустили 90 мин. Кроме того, применялась бронетехника, работал вражеский снайпер. Всего на донецком направлении зафиксирован 21 обстрел, из них 11 с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении основной огонь со стороны НВФ пришелся на участок Павлополь-Широкино. Там боевики трижды применили минометы, дважды бронетехнику и массово – легкое вооружение. В Водяном зафиксировано 9 обстрелов. Неспокойно было в Новотроицком, там также применялось тяжелое вооружение. В Красногоровке и Марьинке зафиксировано по одному обстрелу. Всего за сутки на данном направлении зафиксировано 32 обстрела.