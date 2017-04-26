События

13:12 26.04.2017

Неизвестный сообщил о бомбе в здании Одесского горсовета, депутаты решили не прерывать сессию

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании Одесского городского совета, где в среду проходит сессия.

Как сообщила в среду пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в настоящее время эта информация проверяется.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов, председательствующий на сессии горсовета, поставил на голосование вопрос о продолжении работы, и депутатов 57 голосами поддержали это решение.

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