В Запорожье патрульный полицейский случайно ранил коллегу

В Запорожье полицейский патрульной полиции по неосторожности выстрелил в своего коллегу, пострадавший госпитализирован с тяжелыми ранениями внутренних органов в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в руководстве патрульной полиции Запорожья, инцидент произошел 25 апреля в "спецместе для проведения огневой подготовки и чистки оружия", расположенном в Вознесеновском районе Запорожья.

По предварительным данным, полицейский произвел случайный выстрел, в результате стоящий рядом коллега получил тяжелые ранения.

Как отметили в полиции, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.

Руководство патрульной полиции Запорожья официально не комментирует случившееся, обещая это сделать в ближайшее время.

На данный момент решается вопрос о квалификации статьи, по которой будет открыто уголовное производство. Ведется следствие.