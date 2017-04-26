Заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Sea Breeze-2017" началась в Одессе

В Одессе начала заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Sea Breeze-2017", во время которой планируется окончательно согласовать проведение основных мероприятий и разработка плана учений.

Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Украины на сайте Министерства обороны Украины, целью учений, которые пройдут в июле, будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе.

Составляющими военных маневров будут морская, сухопутная и воздушная компоненты. Основным документом, по которому будет функционировать многонациональный штаб, является установка NTTP 3-32.1 (ВМС США).

В ходе конференции по планированию учений в Одессе участники мероприятия также определят логистические нужды, порядок обеспечения сил, проведут рекогносцировку мест проведения будущего мероприятия и т.д.

По информации заместителя начальника штаба командования ВМС ВСУ по вопросам евроатлантической интеграции капитана 1 ранга Андрея Рыженко, "Sea Breeze-2017" планируется провести в июле текущего года.

Представитель украинской стороны - заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки капитаном 1 ранга Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что в этом году учения серии "Sea Breeze-2017" станет весомым шагом на пути укрепления безопасности в регионе Черного моря и развития сотрудничества флотов.