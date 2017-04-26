События

11:30 26.04.2017

Пограничники и сотрудники СБУ задержали боевика, скрывающегося от бывших "собратьев"

Украинские пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины задержали в КПВВ "Новотроицкое" гражданина Украины, причастного к деятельности НВФ на востоке страны, он пытался скрыться от преследования своих бывших "собратьев".

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, 45-летний гражданин пытался пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда в пешем порядке. Во время фильтрационных мероприятий он сообщил, что проходил службу в составе НВФ на востоке государства в 2015-2016 гг., в прошлом году уволился из рядов разведывательного подразделения из-за конфликта с руководством.

На подконтрольную украинским властям территорию намеревался попасть с целью укрытия от преследований бывших "собратьев" и для дальнейшего трудоустройства.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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