Глава набсовета "Киевгорстроя" пострадал вследствие нападения

Глава наблюдательного совета ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимир Слончак в понедельник получил ножевые ранения вследствие вооруженного нападения неизвестных, сообщает пресс-служба компании.

"При возвращении домой в Васильков автомобиль марки "Мерседес" с государственными номерами АИ 9400 АР вначале преследовал, затем начал блокировать движение машины В.Слончака. Во время движения неизвестные открыли огонь по автомобилю должностного лица ПАО "ХК" Киевгорстрой ". Спасаясь от от нападавших, водитель авто заехал на территорию Васильковского отдела полиции. Злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта В.Слончак получил ножевое ранение", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инцидент произошел около 22.00 24 апреля.

По словам В.Слончака, во время инцидента, который проходил непосредственно на глазах сотрудников полиции, правоохранители не совершили ни одной попытки вмешаться.

"Наибольшее удивление и возмущение вызывает бездействие полиции. Создавалось впечатление, что полицейские подыгрывают нападающим. В конце концов, они вмешались в конфликт, но, по моему глубокому убеждению, не сделали абсолютно ничего для защиты наших с водителем жизни", - отметил В.Слончак.

Как утверждают в пресс-службе, один из нападавших оказался жителем Василькова – Руслан Диденко. "Это удалось установить в ходе фиксации документов злоумышленника. Во время обыска у мужчины было изъято огнестрельное оружие. Правоохранители составили соответствующий протокол. Правда, сегодня оружия среди вещественных доказательств не оказалось. По странному стечению оно исчезло", - говорится в сообщении.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.