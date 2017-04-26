Трамп назвал нового главу секретной службы США

Рэндольф Аллес назначен директором секретной службы США, сообщил во вторник Белый дом.

"Президент Дональд Трамп объявил сегодня о назначении Рэндолфа Аллеса директором Секретной службы Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Р.Аллес в настоящее время занимает должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Он служил в корпусе морской пехоты США на протяжении 35 лет, в 2011 году ушел в чине генерал-майора.

Секретная служба США - федеральное агентство США, подчинённое министерству внутренней безопасности США, основными задачами которого являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов.

Кроме того, секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.