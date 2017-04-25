Киев планирует развивать ВТС с Западом с опорой на технологии и СП по производству новых вооружений в Украине

В Киеве рассматривают в качестве долгосрочного приоритета ВТС с западными партнерами не прямые закупки вооружений на Западе, а технологическую и промкооперацию по созданию новых образцов вооружений и военной техники (ВВТ) в Украине.

Об этом заявил исполнительный директор объединяющей украинские частные оборонные компании "Лиги оборонных предприятий Украины", директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак в ходе посвященной вопросам ВТС специальной презентации в Институте мировой политики (ИМС) в Киеве во вторник.

Он отметил, что в условиях развязанной в отношении Украины гибридной войны у ее западных союзников "есть проблемы с восприятием" приоритетов украинского оборонного сектора, а также реализуемого Киевом ВТС, и это восприятие требует уточнения.

"Нужно, чтобы западные партнеры четко осознавали, что прямой экспорт вооружений в Украину - это не лучшая идея", - сказал В.Бадрак, пояснив: помимо ограничений западного экспортного законодательства, необходимо учитывать и "сдержанность" украинских властей в данном вопросе.

Как уточнил директор ЦИАКР, в Киеве есть опасения, что "слишком большой" импорт ВВТ в ходе начатого перевооружения армии "может быть угрозой для украинского ОПК".

"Ранее ВТС Украины сводился к экспорту (ВВТ - ИФ), сегодня – это импорт… Нам нужны не закупки, а двусторонние проекты с использованием зарубежных технологий, и созданием производств на территории Украины", - подчеркнул он, добавив: "Это тот путь, который нам нужен".

В.Бадрак признал, что на текущем этапе начатых при поддержке Запада в условиях внешней агрессии реформ украинского оборонного сектора, в Украине отсутствуют необходимые полноценные условия "как для привлечения зарубежных инвестиций в оборонную промышленность, так и для реализации технологических и производственных возможностей ОПК, в том числе на внешних рынках". При этом, отметил он, уже отмечена тенденция выноса рядом частных украинских оборонных компаний своих производств за рубеж, а также "утечки" украинских чувствительных технологий.

В этой связи директор ЦИАКР подчеркнул значимость соблюдения украинской и западной сторонами обязательств в сфере ВТС, взятых в новой геополитической ситуации в мире: обе стороны должны быть "последовательны в своих обязательствах", - сказал он.