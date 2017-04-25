События

17:41 25.04.2017

Украинское Дунайское пароходство в I кв. нарастило чистый убыток в 6 раз

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил Одесской обл.) в январе-марте 2017 года получило чистый убыток в размере 22,408 млн грн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход за первый квартал вырос на 30% - до 117,7 млн грн.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

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