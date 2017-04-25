События

16:42 25.04.2017

После прекращения Украиной энергоснабжения ОРЛО, его продолжают поставлять из РФ – Черныш

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что после прекращения поставок в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) электроэнергии с подконтрольных Украине территорий, его продолжают поставлять с территории России.

"Насколько нам известно, поставки электричества с территории Российской Федерации происходили и ранее. Они велись через так называемую подстанцию "Победа", которая расположена практически на государственной границе между РФ и Украиной", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, подстанция имеет напряжение 500кВ.

"Нам было известно, что это альтернативный путь поставки электрической энергии. Другой вопрос, что эта территория контролируется Россией и боевиками и точных объемов поставок мы не знаем", - сообщил В.Черныш.

Он отметил, что основным потребителем поставляемой на неподконтрольную властям Украины часть Луганской области электроэнергии была промышленность, однако после того, как она была отобрана у собственников, нет смысла продолжать поставки электроэнергии, принимая в учет наличие миллиардных долгов.

"Основной потребитель - промышленность, а население имеет электроэнергию, которая по нашей информации поставляется из России", - сказал В.Черныш.

При этом министр отметил, что мощности подстанции, скорее всего не будет достаточно для обеспечения промышленности ОРЛО.

"По некоторым данным, там напряжение ниже и его хватает для домов, но для промышленных предприятий явно не хватит… Также не хватает мощностей", - сказал В.Черныш.

Он напомнил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины уже давно предупреждало о готовящемся отключении.

"Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де-факто контролируют территорию отдельных районов Луганской области", - подчеркнул В.Черныш.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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