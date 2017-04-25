События

16:01 25.04.2017

Станция киевского метро "Героев Днепра" возобновила работу

Работа станции Киевского метрополитена "Героев Днепра" возобновила работу после проверки о якобы минировании.

"Работа станции "Героев Днепра" возобновлена. В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении метро на странице в "Фейсбуке".

Ранее во вторник сообщалось, что в связи с получением правоохранителями информации о якобы угрозе взрыва станция КП "Киевский метрополитен" "Героев Днепра" закрыта на вход и выход до окончания проверки на предмет наличия взрывоопасных предметов.

В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что к ним анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило около 14.35. Проведена эвакуация пассажиров и персонала. Станция была закрыта на вход и выход, пассажиры выходили на станции метро "Минская", а поезда без остановок следовали через станцию "Героев Днепра".

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