Львовский облсовет выделил 15 млн грн городам области, согласившимся принимать мусор из Львова

Львовский областной совет выделил 15 млн грн из областного экологического фонда городам области, которые согласились принимать твердые бытовые отходы из Львова.

"Львовский облсовет сделал свой шаг для решения кризиса с вывозом отходов из Львова, теперь ожидаем соответствующего шага со стороны Львовского горсовета", - сказал журналистам первый заместитель председателя Львовского облсовета Андрей Билоус.

По его словом, большинство из выделенных средств пойдет на закупку спецтехники для городов, подписавших меморандум по обращению с твердыми бытовыми отходами, образующимися на территории Львова.

"Речь идет преимущественно об автомобилях для вывоза мусора для самих городов, также поступили запросы на бульдозеры и тракторы для работы на полигонах… Это города, которые согласились принять самые большие объемы мусора из Львова – Дрогобыч, Червоноград, Буск, Жидачов, Перемышляны, Золочев", - сказал А.Билоус.

Он указал, что все упомянутые города, кроме Золочева, подали запросы на технику, а Золочеву выделен 1 млн грн на продолжение рекультивации действующего полигона.

Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение двух лет. В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.