События

15:34 25.04.2017

Скончавшегося короля Таиланда кремируют 26 октября, спустя год после его ухода из жизни

Церемония кремации бывшего короля Таиланда Пумипона Адульядета, скончавшегося в октябре прошлого года, пройдет 26 октября, объявили во вторник таиландские СМИ со ссылкой на военное руководство страны.

Согласно словам официального представителя правительства генерала-лейтенанта Сансена Кевкумнеда, пятидневная погребальная церемония начнется 25 октября.

СМИ отметили, что церемонии погребения высокопоставленных представителей королевской семьи Таиланда представляют собой масштабные и дорогостоящие мероприятия - последняя такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.

Король Таиланда Пумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89-м году жизни, он правил более 70 лет. Маха Вачиралонгкон, сын Пумипона Адульядета, вступил на престол Таиланда как Рама X - десятый король династии Чакри, основанной в 1782 году.

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