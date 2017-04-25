События

14:19 25.04.2017

Марьинка утром вновь подверглась обстрелу боевиков

Боевики утром осуществили минометный обстрел Марьинки, из-за чего учебный процесс в одной из школ ненадолго приостанавливался, сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области.

Минометный обстрел города начался в 9.00. Руководство местной полиции принял решение об эвакуации учеников школы №2. Через полчаса учебный процесс был восстановлен.

Следственно-оперативная группа закончила осмотр места обстрелов. Задокументировано шесть повреждений домов местных жителей по ул. Орджоникидзе и Шевченко.

Факт обстрела квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ситуация в городе спокойная, порой слышны одиночные выстрелы.

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