Марьинка утром вновь подверглась обстрелу боевиков
Боевики утром осуществили минометный обстрел Марьинки, из-за чего учебный процесс в одной из школ ненадолго приостанавливался, сообщает управление Национальной полиции в Донецкой области.
Минометный обстрел города начался в 9.00. Руководство местной полиции принял решение об эвакуации учеников школы №2. Через полчаса учебный процесс был восстановлен.
Следственно-оперативная группа закончила осмотр места обстрелов. Задокументировано шесть повреждений домов местных жителей по ул. Орджоникидзе и Шевченко.
Факт обстрела квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время ситуация в городе спокойная, порой слышны одиночные выстрелы.