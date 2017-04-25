События

14:19 25.04.2017

МВД Украины нужно дополнительно 45 млн грн на обеспечение безопасности во время "Евровидения-2017"

На реализацию мер обеспечения публичной безопасности на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве требуется 45млн грн, сообщил государственный секретарь МВД Украины Алексей Тахтай.

"Критичным является состояние финансирования реализации мер публичной безопасности и правопорядка во время проведения конкурса "Евровидение" в мае этого года в Киеве. Проведение этого мероприятия требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы. Реализация мер публичной безопасности во время событий мирового масштаба требует привлечения дополнительных ресурсов, а именно 45млн грн только на самое необходимое: командировки, питание, топливные материалы", - сказал А.Тахтай в ходе коллегии МВД Украины с участием премьер-министра Владимира Гройсмана во вторник в Киеве.

В свою очередь премьер-министр Украины подчеркнул необходимость обеспечения безопасности.

"Нам надо очень серьезно работать над тем, чтобы все меры безопасности были на надлежащем уровне", - сказал В.Гройсман, заверив впоследствии, что необходимые для обеспечения обеспечивающих безопасность подразделений Нацполиции дополнительные средства будут предоставлены.

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