События

12:39 25.04.2017

В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова есть позитивные сдвиги

Правоохранители значительно продвинулись в установлении лиц, причастных к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - заявил он в ходе доклада на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве.

При этом каких-либо подробностей С.Князев не сообщил, лишь констатировав факт продвижения в расследовании этого убийства.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017г. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

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