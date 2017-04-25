В Украине потеплеет, но будет ветрено

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины распространится теплый воздух с юго-запада Европы, но повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра, а в западные области атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, днем в большинстве западных и Житомирской областях небольшой кратковременный дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 23°, на побережье морей 10-13°; в восточных, Запорожской и Херсонской областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была +26,3 в 1926 г., самая низкая ночью -2,8 в 1948 г.

27 апреля в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков; ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 19-25°, на побережье морей и крайнем западе страны местами 11-16°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.