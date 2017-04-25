События

10:57 25.04.2017

Украинка пыталась провезти в "ЛНР" 2 тыс. утят

Пограничники и сотрудники спецподразделения Государственной фискальной службы "Фантом" не пропустили на территорию Луганской области, неподконтрольную украинским властям, транспортное средство с 2 тыс. утят.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданка Украины направлялась в автомобиле "Богдан" к реке Северский Донец и перевозила на временно неподконтрольную территорию 2 тыс. утят.

В отношении нарушительницы представители ГФС составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-3 КУоАП. Сумма изъятого товара составила 50 тыс. грн.

ВАЖНОЕ

По факту задержания у в/ч на Ривненщине журналистов ZIK идет следствие по признакам подготовки к диверсии

Сцена для Евровидения полностью готова

В Одесской области без электричества из-за непогоды оставались 16 населенных пунктов

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15%

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские военные под прикрытием подготовки к параду осуществляют передислокацию и усиление позиций на Донбассе

Работы по обустройству инфраструктуры для речного трамвая в Киеве близятся к финишу

СБУ задержала в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина

В ОРЛО собираются снять постановочное видео для перекладывания вины за подрыв СММ ОБСЕ на ВСУ

Конфликт между бойцами "Азова" и студентами-иностранцами произошел в Мариуполе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
очки от солнца на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА