Украинка пыталась провезти в "ЛНР" 2 тыс. утят

Пограничники и сотрудники спецподразделения Государственной фискальной службы "Фантом" не пропустили на территорию Луганской области, неподконтрольную украинским властям, транспортное средство с 2 тыс. утят.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданка Украины направлялась в автомобиле "Богдан" к реке Северский Донец и перевозила на временно неподконтрольную территорию 2 тыс. утят.

В отношении нарушительницы представители ГФС составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-3 КУоАП. Сумма изъятого товара составила 50 тыс. грн.