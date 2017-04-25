События

10:11 25.04.2017

Сцена для Евровидения полностью готова

Сцена для международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Международном выставочном центре в Киеве уже полностью готова, сообщила директор департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова.

"Сцена готова на 100% и уже начались репетиции", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

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