"Долгострой" на Левобережной к Евровидению закроют баннером

Недостроенное здание возле Международного выставочного центра по ул.Шептицкого в Киеве закроют защитным баннером к конкурсу "Евровидение-2017", сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"Мы наконец-то договорились с компанией "Нафтогаз", которая владеет недостроем на Шептицкого,2, это как раз объект, который находится рядом с территорией МВЦ и выглядит не очень привлекательно. У нас были долгие дебаты и рад сообщить, что... "Нафтогаз" закроет защитным баннером это здание", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

А.Резников отметил, что на защитном баннере будет изображен нейтральный сюжет.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" состоится в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.