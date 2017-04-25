События

09:39 25.04.2017

Несколько сел обесточены на Луганщине из-за обесточивания подстанции в ОРЛО

Ряд населенных пунктов в Луганской области остались без энергоснабжения из-за обесточивания подстанции "Трехизбенка", расположенной на неподконтрольной властям Украины части области.

"Обесточены линию 35кВ с неподконтрольной территории на п/с (подстанции – ИФ) "Трехизбенка". Без електроснабжения остались: Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка", - сообщает во вторник утром пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

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