Несколько сел обесточены на Луганщине из-за обесточивания подстанции в ОРЛО

Ряд населенных пунктов в Луганской области остались без энергоснабжения из-за обесточивания подстанции "Трехизбенка", расположенной на неподконтрольной властям Украины части области.

"Обесточены линию 35кВ с неподконтрольной территории на п/с (подстанции – ИФ) "Трехизбенка". Без електроснабжения остались: Трехизбенка, Калаус, Орехово-Донецкое, Кряковка", - сообщает во вторник утром пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).