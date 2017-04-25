События

08:28 25.04.2017

Укрэнерго полностью прекратила электроснабжение "ЛНР" – Ковальчук

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ночью на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемую территорию Луганской области", – написал В.Ковальчук на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Ранее сообщалось, что по информации жителей разных районов Луганска вечером в понедельник город остался без электроснабжения.

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