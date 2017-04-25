На время проведения "Евровидения-2017" будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов – КГГА

В рамках проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов, сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"С 24.00 25 апреля по 24.00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик)", - отметил во время еженедельного брифинга он.

Также с 24.00 30 апреля до 23.00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого) ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

7 мая с 13.00 до 24.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13.00 до 24.00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24.00 6 мая до 24.00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного) на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).