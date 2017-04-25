События

03:40 25.04.2017

26-28 апреля на мосту Метро ограничат движение транспорта в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект – КГГА

На время ремонта бетонного покрытия 26–28 апреля мост Метро, в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект, буде перекрыт для движения транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"26-28 апреля, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия, на мосту Метро через р.Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение транспорта будет перекрыто в первой полосе с 21.00 26 апреля по 7.00 27 апреля и во второй полосе – с 21.00 27 апреля по 7.00 28 апреля.

В КК "Киевавтодор" призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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