Прекращение поставок электроэнергии на неподконтрольную часть Луганской области вряд ли приведёт к протестам населения - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что отключение электроэнергии на неподконтрольной Украине части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения.

В понедельник вечером в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос о том, могут ли иметь место протесты мирных граждан на оккупированной части Луганской области после прекращения поставок электроэнергии, замминистра отметил: "Вопрос очень сложный. Я постоянно пытаюсь общаться или с жителями неконтролируемых территорий, или с теми, у кого остался бизнес на неконтролируемых территориях... Говорить о том, что мы можем надеется на какой-то социальный взрыв - убеждён, что этого не будет".

По мнению замминистра, "от людей, которые не имеют ни опыта сопротивления, ни желания рисковать жизнью, морально и в рамках здравого смысла, вряд ли можно ожидать восстания".

Говоря о том, есть ли альтернатива поставки электроэнергии, Г.Тука сообщил: "Есть ветка, которая идёт со стороны России в Луганскую область, её мощности не достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим подсчетам её вполне достаточно для того, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения".

Также он допустил, что КП "Попаснянский районный водоканал обесточен не будет. "Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм", - добавил Г.Тука. Он пояснил, что 90% питьевой воды водоканал перекачивает на неконтролируемую территорию Луганской области, а исходя из гуманитарных норм, Украина как государство не имеет права перекрыть поставку питьевой воды для населения.

Как сообщалось, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье.