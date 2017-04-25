НАПК даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки Мартыненко - Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, сообщила глава агентства Наталия Корчак.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, сделает свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", - написала Н.Корчак на странице в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, это - первый инцидент такого характера.

"Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующих в судебном заседании, не касается их прав и обязанностей, нонсенс", резюмировала глава Агентства.