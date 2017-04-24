События

22:35 24.04.2017

Опросы предсказали уверенную победу Макрона во втором туре выборов во Франции

Кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон во втором туре выборов без труда одержит победу над кандидатом от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, опубликованные в понедельник вечером парижскими СМИ.

Согласно исследованию, 64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона, а 36% - за Ле Пен. Опрос проводился в Интернете. В нем приняли участие 967 человек.

В первом туре, который прошел во Франции в это воскресенье, Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен - 21,3%.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

ВАЖНОЕ

СММ ОБСЕ 25 апреля частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг

СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование ЧП с подрывом автомобиля в Луганской области

НАПК продлило на месяц проверку е-деклараций топ-чиновников - Корчак

И.о главы Дарницкой райадминистрации задержан по подозрению в растрате имущества – Кличко

Турчинов возлагает ответственность за гибель наблюдателя ОБСЕ и ранение еще двух на руководство РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, есть разрушения – штаб

Военные задержали возле в/ч в Ровенской области журналистов телеканала ZIK

В Украине 1,9 млн безработных

Жебривский надеется на дополнительные 300-500 млн грн на строительство и капремонт дорог Донецкой области

В Одесской области без электричества из-за непогоды оставались 16 населенных пунктов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА