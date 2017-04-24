Опросы предсказали уверенную победу Макрона во втором туре выборов во Франции

Кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон во втором туре выборов без труда одержит победу над кандидатом от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, опубликованные в понедельник вечером парижскими СМИ.

Согласно исследованию, 64% респондентов заявили, что проголосуют за Макрона, а 36% - за Ле Пен. Опрос проводился в Интернете. В нем приняли участие 967 человек.

В первом туре, который прошел во Франции в это воскресенье, Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен - 21,3%.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.