События

21:49 24.04.2017

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, есть разрушения – штаб

Незаконные вооруженные формирования в понедельник обстреляли жилые кварталы Марьинки, по предварительным данным есть разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня вечером, 24 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника, как и два дня назад, попали жилые кварталы города", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

В штабе подчеркнули, что дежурными оперативными службами выясняется вид оружия, которое применяют боевики. По неподтвержденной информации речь идет о минометах калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов.

Вместе с тем, известно, что есть разрушения. О пострадавших жителях или военнослужащих информация уточняется.

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