События

20:53 24.04.2017

Военные задержали возле в/ч в Ровенской области журналистов телеканала ZIK

Военнослужащие задержали неподалеку от воинской части в пгт Оржев (Ровенская обл.) группу людей, пытавшихся снять с квадрокоптера "особо важный стратегический объект". На место вызваны полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Неизвестные представились как журналисты телеканала ZIK.

"Возле воинской части, расположенной в Оржеве Ровенской области, военные задержали группу людей, которые пытались снять с квадрокоптера особо важный стратегический объект. Военные вызвали полицию и СБУ, которым неизвестные представились как журналисты телеканала ZIK", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах.

Между тем, на сайте ZIK указано, что неподалеку поселка Оржев задержали съемочную группу программы военных расследований этого телеканала, ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке "с редакционным заданием".

"Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины по надуманному предлогу - проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - говорится в сообщении ZIK.

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