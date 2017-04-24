События

18:31 24.04.2017

СММ ОБСЕ 25 апреля частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне проведения АТО во вторник, информирует первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Вчера после инцидента все патрули были отозваны на базы. Сегодня большинство, если не все, патрули были отменены. Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Хуг отметил, что работу миссии нельзя считать прерванной.

"У нас есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг", - отметил он.

Замглавы миссии также проинформировал, что 23 апреля наблюдатели зафиксировали случаи нарушений режима прекращения огня, он обещал проинформировать о них позднее.

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