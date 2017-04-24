События

18:28 24.04.2017

Два авто СММ ОБСЕ, подорвавшиеся на мине на Луганщине, перевезут в Краматорск – Хуг

Два автомобиля СММ ОБСЕ, которые подорвались на мине в Луганской области 23 апреля, будут перевезены из неподконтрольной Киеву территории в Краматорск, где в дальнейшем их используют в расследовании инцидента, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы изъяли поврежденный автомобиль и автомобиль, который его сопровождал. Это бронированные Toyota Land Cruiser класса В6. Они будут перевезены из неподконтрольных территорий в Краматорск", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Хуг подчеркнул, что автомобили такого класса всегда используются представителями миссии в "горячих точках".

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