Директор НАБУ: в "записях Онищенко" нет серьезного наполнения

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет об отсутствии серьезного наполнения в аудиозаписях беглого народного депутата Александра Онищенко, которые якобы подтверждают подкуп народных депутатов администрацией президента Украины.

"Вы слушали эти записи?.. Цель всех этих заявлений – это политизация дела, а не заявления, которое можно было бы в дальнейшем подкрепить доказательствами", - сказал А.Сытник в понедельник на брифинге в Киеве.

При этом он добавил: "Думаю, что записей у него (А.Онищенко – ИФ.) много. Наверное, всех пишет, и себя, когда сам находится, но они не имеют серьезного наполнения, чтобы можно было говорить, что те громкие заявления, которые он делал, подтвердились".

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

В декабре 2016 года А.Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других народных депутатов.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В декабре 2016 года интернет-издание "Страна. UA" обнародовало первую аудиозапись, предоставленную, как утверждается, А.Онищенко. Запись представлена как разговор народных депутатов А.Онищенко и лидера фракции "Воля народа" Олеся Довгого. В феврале в этом издании обнародована вторая часть записей А.Онищенко, по его словам, с бывшим народным депутатом Украины Николаем Мартыненко.