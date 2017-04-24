События

14:29 24.04.2017

Полиция арестовала второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

Шведская полиция произвела арест второго подозреваемого по делу о террористическом нападении в Стокгольме 7 апреля, данные о нем не раскрываются, сообщает в понедельник радио Швеции со ссылкой на заявление стражей порядка.

Согласно заявлению, арест был произведен накануне. Он стал результатом анализа имеющихся в распоряжении следствия улик и работы Службы государственной безопасности Швеции.

В то же время полиция не стала раскрывать других деталей, ссылаясь на тайну следствия.

7 апреля террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 человек получили ранения.

Подозреваемым по этому делу проходит гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который ранее признался в совершении теракта. В 2016 году шведские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца.

Ранее западные СМИ сообщали, что Р.Акилов высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство"

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