События

14:28 24.04.2017

Гройсман считает нормальным шагом поручительство за Мартыненко министрами правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не возражает против того, что ряд министров его правительства выступил личными поручителями экс-нардепа Николая Мартыненко.

"У меня нет никаких возражений против такого шага. Это было командное коллективное политическое решение. Считаю, что они вправе так поступать и это был абсолютно нормальный шаг", - сказал В.Гройсман на брифинге в понедельник в Харькове.

Как сообщалось, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов, министра и замглавы ЦИК, отказав следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Личными поручителями определены ряд народных депутатов, в том числе Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов и замглавы ЦИК Андрей Магера.

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