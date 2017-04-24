Абромавичус подал апелляцию по иску Кононенко

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус подал апелляцию по иску заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в Апелляционный суд Киева, сообщил он на странице в соцсети Фейсбук.

"Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом и подаю апелляцию", - указано в обнародованном официальном заявлении экс-министра.

Как отметил А.Абромавичус, в четверг 13 апреля Печерский суд Киева вынес предвзятое решение в деле о защите чести И.Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле.

По мнению экс-министра и его защитников, судья торопилась во время рассмотрения дела: не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени на исследование представленных доказательств и на опрос ответчика.

А.Абромавичус подчеркивает, что его адвокаты предоставили четкие доказательства по каждому утверждению из пресс-конференции, по которой судится И.Кононенко, однако они не заинтересовали судью и представителя оппонентов.

В связи с этим бывший министр экономического развития заявил о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом. Он призвал общественность обратить внимание на рассмотрение этого дела и пообещал оперативно информировать о ходе его рассмотрения в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, НАБУ с февраля 2016 года ведет уголовное производство по фактам, озвученным тогдашним главой МЭРТ Айварасом Абромавичусом (относительно возможного вмешательства в работу МЭРТ со стороны народного депутата Игоря Кононенко и других лиц). 22 апреля 2016 года САП направила в Соломенский суд Киева обвинительный акт в рамках этого дела относительно Андрея Пасишника.

Соломенский райсуд Киева 13 марта 2017 года вновь отложил рассмотрение уголовного производства по обвинению А.Пасишника в попытке влияния на министра экономического развития и торговли Украины с целью принятия им незаконного решения.

В настоящее время А.Пасишник занимает должность первого заместителя гендиректора ПАО "Укртранснафта". В начале 2016 года занимал пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".