События

13:13 24.04.2017

Ответственность за гибель и ранения наблюдателей ОБСЕ лежит на боевиках, не выполнивших Минские соглашения - Минобороны

В Министерстве обороны Украины возлагают всю ответственность за подрыв патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольном украинским властям районе Луганской области на боевиков, которые не выполняют Минские соглашения.

"Вся ответственность за эту трагедию. лежит на боевиках, поскольку указанный район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями "ЛНР". Пункт 6 Меморандума от 20 сентября 2014 года предусматривает разминирование прифронтовых территорий, и этот трагический инцидент в очередной раз свидетельствует о невыполнении противником Минских соглашений", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он подчеркнул, что официальный Киев выступает за тщательное расследование всех обстоятельств чрезвычайного происшествия, в результате которого в минувшее воскресенье в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ, вследствие чего один сотрудник Миссии погиб и двое получили ранения.

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