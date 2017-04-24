СБУ начала уголовное производство по статье "теракт" по факту подрыва машины СММ ОБСЕ в ОРЛО

Управление Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "террористический акт, повлекший гибель человека" по факту подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на неподконтрольной властям страны территории Луганской области, а прокуратура области контролирует ход расследования.

"По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области", - сообщили в понедельник в службе прокуратуры Луганской области.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При этом ряд СМИ со ссылкой на боевиков сообщают о ранении трех работников СММ ОБСЕ. Также сообщается, что при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.