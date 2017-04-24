События

12:12 24.04.2017

Пентагон предупреждает судоходные компании о новом всплеске пиратства у берегов Сомали

Министерство обороны США сообщило об учащении случаев нападений пиратов у берегов Сомали и предупредило судоходные компании о необходимости принимать меры безопасности.

Тем временем, министр обороны США Джим Мэттис во время визита в Джибути заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой проблемы, сообщают в понедельник западные СМИ.

По его словам, в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов судовладельцы должны повысить уровень предосторожности.

В свою очередь, как сообщил глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер, возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион. "Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.

Ранее, впервые за последние три года, поступили сообщения о захвате пиратами торговых судов у побережья Сомали. При этом СМИ отметили, что всплеск случаев нападений пиратов может привести к принятию новых мер со стороны международной общественности, включая привлечение в регион американских и европейских военно-морских сил.

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