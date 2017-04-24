Неизвестные бросили дымовую шашку возле посольства Литвы в Киеве – полиция

Неизвестные бросили дымовую шашку на дорогу возле посольства Литовской Республики на улице Бусловской в Киеве, здание дипломатического учреждения не пострадало.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева на странице в соцсети Фейсбук, происшествие случилось в ночь на понедельник, 24 апреля, в Печерском районе столицы.

"Вчера в 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные лица бросили на дорогу возле посольства Литовской Республики дымовую шашку. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Возле забора за 20 метров от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч. При осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1"", - сказано в сообщении.

Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы.

Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

В то же время в посольстве Литовской Республики в Украине сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что зданию посольства и прилегающей территории ущерб нанесен не был. Расследование данного инцидента находится в ведении киевской полиции.