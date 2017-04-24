Апакан посетит район Донбасса, где накануне подорвался автомобиль наблюдателей СММ ОБСЕ
Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе Эртурул Апакан посетит район н.п.Пришиб Луганской области (подконтрольный ОРЛО), где накануне подорвался, предположительно на мине, автомобиль наблюдателей ОБСЕ.
"Сегодня я еду в этот район, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и лучше понять ситуацию", - говорится в заявлении Э.Апакана, распространенном пресс-службой ОБСЕ в понедельник.
Он также призвал стороны к установлению устойчивого режима прекращения огня, отводу вооружений, полному разминированию, а также к привлечению к ответственности виновных за установление мин на пути следования патруля СММ.
"Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему привержены выполнению нашего мандата и содействию обеспечению мира для народа Украины", - отметил Э.Апакан.