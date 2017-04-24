События

08:37 24.04.2017

В Авдеевке электроснабжение восстановлено на 15% - ГСЧС

По состоянию на 7.00 понедельника, 24 апреля, электроснабжение в Авдеевке (Донецкая область) частично восстановлено, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода населению подается в обычном режиме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ГСЧС обеспечивает генераторами объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания.

В аварийных работах задействованы 25 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.

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