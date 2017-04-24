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07:29 24.04.2017

В ЕС ожидают тщательного расследования гибели сотрудника мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО - Могерини

Необходимо срочно проявить политическую волю для полного соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения на востоке Украины, заявила в интервью "Интерфаксу" глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в РФ после вступления в должность в 2014 году.

"Я не могу не подчеркнуть, насколько это срочно. Только вчера сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ трагически погиб, подорвавшись на мине, а другие были ранены. Это еще одна потеря из многих, которые уже унес этот конфликт. Мы ожидаем, что это будет тщательно расследовано", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии.

"То, что безотлагательно необходимо, - это больше политической воли, чтобы предпринять самые первые шаги: полное соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения, чтобы улучшить ситуацию в области безопасности. Миссии ОБСЕ необходимо предоставить полный и беспрепятственный доступ, чтобы она могла эффективно верифицировать любые улучшения в сфере безопасности, что является крайне важным для продвижения вперед к миру", - указала глава европейской дипломатии.

"Также основной гуманитарной обязанностью является уменьшение разрушений и страданий гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта. Это также откроет путь к полному выполнению Минских соглашений", - убеждена Ф.Могерини.

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