События

05:02 24.04.2017

Могерини поставила безопасность в зоне конфликта на Донбассе условием для политического процесса

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Федерика Могерини назвала гибель члена Специальной миссии по наблюдению ОБСЕ на неконтролируемой правительством Украины территории Луганской области трагическим напоминанием о необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ф.Могерини в распространенном в воскресенье вечером заявлении сообщила, что связалась с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером и договорилась с ним поддерживать тесный контакт.

"Неукоснительное выполнение Минских соглашений остается основой для долговременного решения, которое уважало бы суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она обещала, что ЕС будет и дальше поддерживать миссию ОБСЕ, требовать полного, безопасного и беспрепятственного доступа ее сотрудников во все затронутые конфликтом районы, помогать разминированию.

"Без надлежащего и беспрепятственного контроля миссии не может быть надежного и достоверного улучшения безопасности, которая является основой для продвижения на политическом направлении мирного процесса", - подчеркнула Ф.Могерини.

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