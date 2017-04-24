Макрон победит с 62% голосов во втором туре против 38% за Ле Пен - прогноз

Эмманюэль Макрон может одержать победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов с 62% голосов, свидетельствуют данные опроса исследовательских центров Ipsos / Sopra Steria.

Согласно этим данным, Марин Ле Пен сможет заручиться поддержкой 38% французов.

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.