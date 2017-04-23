События

22:22 23.04.2017

СМИ узнали о выходе Макрона и Ле Пен во второй тур выборов президента Франции

Кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон лидирует на первом туре выборов президента Франции с 23,7% голосов, сообщает в воскресенье радиостанция France Info со ссылкой на предварительные данные компании "Ипсос".

На втором месте идет кандидат от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен" (21,7%).

Борьбу за третье место ведут кандидат от республиканцев Франсуа Фийон и кандидат левых Жан-Люк Меланшон (оба - около 19,5%).

Газета Le Figaro со ссылкой на данные опроса компании Kantar Sofres Onepoint сообщает, что Макрон и Ле Пен по предварительным данным заручились поддержкой 23% избирателей.

Фийон и Меланшон делят третье и четвертое место с 19% голосов.

Сообщается, что Бенуа Амон — кандидат от правящей Социалистической партии — по итогам первого тура показал разгромно низкий результат. За него проголосовали всего 6,2% избирателей.

"Я призываю как можно более убедительно победить "Национальный фронт", проголосовав за Эмманюэля Макрона, хотя он и не представляет левых", - сказал он, выступая перед своими сторонниками. Амон пояснил, что считает Макрона "политическим соперником", а лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - "врагом республики".

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