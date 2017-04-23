Фийон признал поражение на выборах во Франции

Кандидат от французской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в воскресенье признал поражение на президентских выборах и заявил, что во втором туре будет голосовать за кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона.

"Я считаю, что нужно выступить против ультраправых, и потому я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал он, обращаясь к своим соратникам. При этом Фийон заявил, что берет на себя ответственность за свое поражение, подчеркнув, что на его пути "было установлено много жестоких препятствий".

Говоря о готовности поддержать Макрона, Фийон отметил, что сделает это "без особой радости в сердце".